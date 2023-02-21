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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 5:09

Приятель-клептоман: мужчина подвез знакомого и лишился 100 тысяч рублей в Хабаровске

Полицейские раскрыли кражу денег из бардачка иномарки в Хабаровске
Александра ЯВИЩЕНКО
Полицейские раскрыли кражу денег из бардачка иномарки в Хабаровске

Полицейские раскрыли кражу денег из бардачка иномарки в Хабаровске

Фото: Алексей МАТВЕЕВ

Житель Центрального района краевой столицы рассказал полицейским, что его обокрал приятель. По словам мужчины, он подвозил знакомого на своей иномарке. По пути они остановились у магазина, и владелец машины отошел за покупками. После возвращения он довез пассажира до пункта назначения и высадил. Через несколько часов хабаровчанин обнаружил, что у него из бардачка пропало 10 тысяч рублей.

- По подозрению в краже был задержан 21-летний молодой человек. Раньше у него не было судимостей. Он рассказал, что украденные деньги потратил на свои нужды, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские завели уголовное дело, а с подозреваемого взяли подписку о невыезде. Каким будет наказание, пока неизвестно, так как расследование еще продолжается. Фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

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