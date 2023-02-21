Предприятиям помогут решить проблему с кадрами в Хабаровском крае Фото: портал поддержки малого и среднего бизнеса Хабаровского края

В Хабаровском крае на некоторых предприятиях все еще не хватает кадров. Эту проблему планируют решить, внедрив новый налоговый вычет. Такой вопрос обсудили на выездном заседании президиума краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. По мнению собравшихся, если бизнес будет вкладываться в развитие материальной базы вузов, то взамен получит хорошо подготовленных специалистов.

Сейчас работодателям края нужно больше 20 тысяч сотрудников. Особенно сильно не хватает людей в добывающей и обрабатывающей промышленности, строительстве, госуправлении и обеспечении военной безопасности, сельском и лесном хозяйстве, здравоохранении и образовании, транспорте и связи. Рабочие вакансии - самые востребованные. Только на них из 20,3 тысячи вакансий приходится 13,4 тысячи.

Остается нерешенной и проблема с молодыми кадрами. У вчерашних выпускников слишком высокие требования к зарплате, говорят работодатели.

- Конкуренция среди МСП за них серьезная. И выигрывает тот, кто больше платит. Рестораны могут заплатить больше - вот и идет молодежь в бармены и официанты, - сказал Николай Петренко, предприниматель, руководитель комитета по труду реготделения «ОПОРЫ РОССИИ».

В итоге участники совещания пришли к выводу - привлечь молодежь на работу можно только введя в крае механизм инвестиционного налогового вычета. Бизнес помогает обновлять базу учебных заведений, а взамен получает специалистов. Только воспользоваться этим можно, если налоговый вычет будет официально закреплен в краевом законодательстве. Собравшиеся предложили минобразования и минэкономразвития края направить предложение на рассмотрение губернатору.

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