Хабаровский край оказался в лидерах рейтинга нацпроекта «Производительность труда» Фото: Иван МАКЕЕВ

Представители Минэкономразвития РФ и Федерального центра компетенций в сфере производительности труда составили рейтинг регионов, вовлекающих предприятия в нацпроект «Производительность труда» при поддержке федеральной субсидии. В список лидеров вошли 40 регионов, а в средней группе оказался 21 субъект РФ. Среди дальневосточных территорий Хабаровский край стал одним из лучших. При оценке учитывались несколько критериев.

- Проект стартовал в регионе еще в марте 2021 года. С того момента мерами поддержки воспользовались 27 компаний из пяти базовых несырьевых отраслей экономики. Больше тысячи человек прошли курсы и обучение технологиям бережливого производства. Выработка на предприятиях выросла на 62 процента, - сказал Виктор Калашников, министр экономического развития края.

В планах привлечь к нацпроекту еще хотя бы 10 предприятий до конца 2023 года. Участвовать в проекте могут как средние, так и крупные компании базовых несырьевых отраслей экономики и все системообразующие организации федерального списка. Для этого нужно оставить заявку на платформе «Производительность.рф».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.