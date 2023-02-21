Полыхающие краски: склад с горючими материалами вспыхнул в Хабаровске

Пожар на складе с краской произошел в Хабаровске 21 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 21 февраля в спасательную службу города поступило сообщение о пожаре на улице Донской. Приехавшие на вызов расчеты установили, что источник возгорания находится в двухэтажном складском здании, где хранятся лакокрасочные изделия. К моменту приезда пожарных огонь разгорелся так сильно, что черный густой дым ограничивал видимость даже в пределах метра.

- К моменту прибытия спасателей сотрудники склада успели обесточить здание. Были сформированы звенья газодымозащитной службы для разведки помещений. Оказалось, что в здании было сразу два очага возгорания - на первом этаже площадью 20 квадратов и на втором - 10 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Локализовать пламя получилось за несколько минут в 13:50. Почти сразу спасатели ликвидировали открытое горение. Еще 40 минут ушло на разбор конструкций и проливку помещений.

Почему склад загорелся, пока неизвестно. Причины ЧП установят после проведения экспертиз. На месте работают сотрудники Госпожнадзора.

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