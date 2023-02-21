Погубили собственные стены: тело мужчины нашли в сгоревшем доме в ЕАО

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Биробиджане Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

21 февраля около полудня очевидцы вызвали пожарных, сообщив о горящем доме №20 по переулку Госпитальный. Спасатели приехали к месту ЧП и сразу приступили к тушению огня. Были сформированы звенья газодымозащитной службы для осмотра дома и эвакуации пострадавших. Спасатели вошли внутрь, но никого не обнаружили.

Огонь не получалось устранить около двух часов. После того как открытое горение было ликвидировано, сотрудники МЧС провели более тщательный осмотр комнат. Они обнаружили тело мужчины, которые погиб при пожаре.

Причины возгорания и другие обстоятельства трагедии пока не установлены. Пожарные все еще продолжают проливку и разбор конструкций. На место приехали дознаватели, которые проведут экспертизы и выяснят, что случилось.

Напомним, еще одной жертвой пожара стала жительница Комсомольска, которая погибла в своей квартире поздним вечером 20 февраля.

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