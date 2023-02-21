Хабаровский край готовится к посевной кампании

Хабаровский край готовится к посевной Фото: минсельхоз Хабаровского края

Фермеры Хабаровского края начали готовиться к началу сезона полевых работ. В связи с приближением весны в регионе прошло заседание штаба по подготовке к посевным.

- Наша задача - обеспечить жителей края овощами, а животноводческие фермы - кормами. В этом году увеличим посевные площади, чтобы повысить урожайность, - сказал Павел Сторожук, глава минсельхоза Хабаровского края.

Регион постепенно готовится к сезону. Уже закуплено 4,4 тысячи тонн удобрений, что составляет 75 процентов от плана, и восемь тысяч тонн семян - 68 процентов. Заключены контракты на поставки дизеля для заправки спецтехники. В 2023-м планируется привлечь 860 машин. Средства аграриям на эти цели выделят в течение следующего месяца. Также в начале весны ожидается закупка средств для защиты растений.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.