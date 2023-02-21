Хабаровская студия анимации «Мечталет» открывает школу по созданию мультфильмов Фото: Администрация Хабаровска

Научиться делать мультики теперь может каждый житель краевой столицы. Хабаровская студия «Мечталет» объявила об открытии школы анимации. Обучение длится два месяца. За это время каждый освоит не только процесс самого создания картины, но и основы режиссуры, сценарного дела.

- Записать свой саунд-дизайн может каждый! Нет ни возрастных ограничений, ни требований к опыту. После обучения лучших выпускников курсов могут трудоустроить в анимационной студии «Мечталет», - рассказали в администрации Хабаровска.

Школа была открыта при поддержке минкультуры края, ХКОО «Развития анимационного искусства» и Дальневосточной государственной научной библиотеки. Первая смена уже приступила к занятиям 20 февраля.

Напомним, ранее стало известно, что студия «Мечталет» и «Союзмультфильм» вместе создадут мультфильм под названием «Человек, который провожал поезда».

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