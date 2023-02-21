Состояние благоустроенных по нацпроекту скверов проверили в Комсомольске-на-Амуре Фото: администрация Комсомольска

В Комсомольске-на-Амуре проверили, хорошо ли сохранились благоустроенные по национальному проекту скверы. В рабочий рейд 16 февраля выехала группа управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства с замглавы города Леонидом Багринцевым.

Сначала специалисты отправились на пересечение улиц Вокзальной и Пирогова - там находится сквер медиков. Его благоустроили в 2021 году, и с того времени он находится в хорошем состоянии: лавочки, урны и брусчатка сохранны, без поломок. Целы и арт-объекты, и фонари, а камеры продолжают работать. А когда растает снег, группа снова приедет и проверит состояние высаженных растений.

Другие общественные пространства тоже находятся в хорошем состоянии.

- Поручаю провести управлению дорожной деятельности дополнительную проверку общественных пространств весной. В случае выявления недостатков необходимо требовать от подрядчиков их устранения в рамках гарантийных обязательств, - сказал Леонид Багринцев.

Общественные территории благоустраивают в городе по нацпроекту «Жилье и городская среда» с 2017 года. За это время в порядок привели 33 пространства, в этом году отремонтируют еще шесть.

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