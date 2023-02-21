Несколько улиц отремонтируют в Центральном районе Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Улицы Центрального района Хабаровска ждет капитальный ремонт. В администрации города рассказали, что преобразования пройдут на улице Некрасова от Ким Ю Чена до Панькова и в переулке Батарейном от Лермонтова до Ленинградской.

- Здесь предстоит заменить основание и бортовой камень, уложить асфальтобетонное покрытие и обустроить тротуары, - рассказали в мэрии Хабаровска.

На ремонт из бюджета выделили 25,3 миллиона рублей.

В целом в этом году по национальному проекту отремонтируют 41 объект. Стоимость работ - почти два миллиарда рублей, протяженность улиц - 28,54 километра. Среди участков, которые ждут ремонта - Индустриальная, Монтажная, Алеутская, Партизанская и другие. Кроме того, в этом году закончат работы на Тихоокеанской.

Дорожный нацпроект реализуется в Хабаровске с 2017 года. За это время на него потратили около 6,5 миллиарда рублей и отремонтировали больше 330 километров дорог.

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