Об особенностях семейного образования рассказали родителям в Хабаровском крае Фото: министерство образования Хабаровского края

Родителям школьников рассказали об особенностях семейного образования и научили организовывать учебный процесс. С ними в «Точке кипения» встретились специалисты краевого минобразования. Поговорили на встрече и о юридических, педагогических и психологических тонкостях. Мамы и папы также поделились проблемами, с которыми столкнулись, переведя ребенка на семейное образование.

В минобразования отмечают, что часто родители не видят отличий в домашнем обучении и семейном образовании. Так, в первом случае школьника переводят по состоянию здоровья, но учит его школа: к нему приходят педагоги, дают уроки, а потом проверяют домашнее задание. Во втором случае все происходит добровольно, и ответственность ложится на плечи родителей. Школа в таком случае только проводит аттестацию.

Для перехода на семейное образование нужно лишь желание. Обычно такой выбор родители делают, если ребенок активно занимается спортом и хочет развиваться в этом направлении, семья часто переезжает или хочет и вовсе учить детей сама. Некоторые юные хабаровчане учатся в других регионах. В прошлом году такую форму выбрал 371 человек, в текущем - 458. Это школьники из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Бикинского, Нанайского, Солнечного, имени Лазо, Советско-Гаванского, Хабаровского районов.

- Пять лет назад переводила свою дочку на семейное образование. Тогда это было редкостью и довольно сложным путем. С тех пор процесс перехода на альтернативную форму обучения значительно упростился. Неформальные встречи помогают родителям узнать информацию у профильных специалистов и родителей, которые уже прошли через это. После они могут взвесить все плюсы и минусы, а главное определиться, подходит ли это для их детей. Ведь это важное решение для любой семьи, - рассказала Алла Солдатова, организатор встречи, директор АНО «Наставники».

Детей, получающих образование в такой форме, обеспечивают учебниками. Для прохождения промежуточной и итоговой аттестации их зачисляют в школы в качестве экстернов. Школу родители выбирают на год. Они также могут решить, будет ли ребенок учиться в течение всего периода, или пройдет лишь определенную аттестацию. К слову, эти ребята не ограничены в творчестве: у них есть право на участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и других мероприятиях.