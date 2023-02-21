Директора компании привлекли к ответственности за складирование шин на улице Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Природоохранная прокуратура Хабаровска проверила нарушения закона о хранении покрышек и нашла нарушения. Оказалось, что местная компания, находящаяся в Кировском районе города, копила шины на улице.

- Общество, накапливая использованные шины для переработки, не проводило мероприятия по недопущению негативного воздействия отходов на окружающую среду. Покрышки складировались на открытом участке без крытого ограждения и влагостойкого материала, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В итоге директору предприятия внеси представление. Он сразу устранил нарушения и построил для этих целей крытый ангар. Руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности. Против него завели административное дело по статье «Несоблюдение требований при обращении с отходами производства и потребления» и вынесли предупреждение.

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