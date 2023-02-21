Дворы в мини-парки превратят в селе Чегдомын Верхнебуреинского района Фото: Администрация Верхнебуреинского района

Три обновленных мини-парка появится в селе Чегдомын Верхнебуреинского района. Как рассказали в администрации, в них превращают местные дворы.

Работы пройдут по программе «1000 дворов». Уже известны адреса, которые ждут преобразования: улица Чегдомынская, 3 А (нижний Чегдомын), улица Софийская, 3, улица Парковая, 17.

- Многие территории нуждаются не просто в ремонте и асфальте, жильцы хотят видеть комплексное обустройство с разными зонами: спортивные снаряды для детей и взрослых, место для прогулок с детьми и тихий зеленый уголок, - рассказали в администрации Верхнебуреинского района.

Всего в Хабаровском крае по программе в этом году благоустроят 80 дворов. На это потратят 562 миллиона рублей. Напомним, проект год назад инициировал полпред президента Юрий Трутнев.

В прошлом году в регионе отремонтировали 160 дворов, из которых три - в Чегдомыне.

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