За обман продавца осудят женщину в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

За мошенничество придется ответить жительнице Хабаровского края. Женщина обманула продавца магазина в Бикине при покупке товара.

По информации краевой прокуратуры, 48-летняя жительница Черняево района имени Лазо обвиняется по статье «Мошенничество». В ноябре прошлого года она отправилась в Приморье и по пути заехала в магазин в Бикине. Там она и обманула продавца, покупая недорогой товар.

- Стоя у кассы, она продемонстрировала пятитысячную купюру и желание ею расплатиться. Когда продавщица отвлеклась, женщина спрятала купюру, указав на то, что деньги за товар передала. После чего получила сдачу в размере 4 900 рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Дело направили в суд Бикина. Там его рассмотрят по существу и вынесут приговор. Женщине грозит до двух лет лишения свободы, штраф до 120 тысяч рублей или арест на четыре месяца.

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