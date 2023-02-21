Хабаровский край может стать крупнейшим центром по добыче меди с запуском Малмыжского месторождения

Крупнейшим центром по добыче меди может стать Хабаровский край Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают строить горно-обогатительный комбинат на Малмыжском медном месторождении. Место работ посетил губернатор региона Михаил Дегтярев.

Бюджет инвестиционного проекта оценивается в 248 миллиардов рублей. Инвестор уже вложил сюда половину этих денег. Сейчас на площадке работает 1500 человек. Все объекты комбината запустят в ближайшие три года.

- Запасы Малмыжского месторождения оцениваются в 2,4 миллиарда тонн руды, в том числе более 8,3 миллиона тонн меди и 347 тонн золота. С его полным запуском Хабаровский край станет крупнейшим центром по добыче меди и производству медного концентрата в России. Проект даст региону увеличение налоговых поступлений в бюджет, развитие инфраструктуры и дополнительные рабочие места, - рассказал Михаил Дегтярев.

Организаторы проекта планируют, что здесь будут работать около 2500 человек - и это только собственные специалисты, без учета сотрудников подрядных организаций.

Вместе с Александром Батаевым, гендиректором компании, губернатор осмотрел площадку. Сейчас объекты готовы наполовину, работа идет по графику. Здесь строят карьеры для добычи металла, возводят корпуса обогатительной фабрики. Почти готовы объекты бытовой инфраструктуры - для будущих специалистов создадут все условия для работы и отдыха.

Не забыли и про окружающую среду. Используемые технологии обеспечат экологическую безопасность и экономическую эффективность производства. После окончания работ земли рекультивируют.

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