Фотовыставка «Жены героев» пройдет в Хабаровске. Фото тематическое Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске 24 февраля откроется фотовыставка «Жены героев». Это всероссийский проект, который берет начало в Самарской области. Инициатива принадлежит второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественному культурно-социальному фонду «Звезда и Лира». В Хабаровске ими выступили несколько волонтерских организаций.

Участницы проекта - супруги военных - делают фото в кителях и пишут трогательные слова для своих мужей.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук решил провести акцию и в краевой столице. На мероприятие он пригласил автора проекта - Екатерину Колотовкину. Его поддержали депутаты региональной думы, фотографы и визажисты города.

Выставка откроется 24 февраля в 12:00 в Городском Дворце культуры. В качестве почетных гостей ее посетят губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, Сергей Кравчук, депутат Госдумы РФ Павел Симигин, Екатерина Колотовкина и, конечно же, жены военных.

Часть выставки будет расположена в ГДК, часть - в Центре патриотического воспитания, остальные экспозиции разместят на других площадках города.

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