Сергей Радюшкин и Марина Перебейнус Фото: пресс-служба Сбера

Кадровые изменения произошли в руководящем составе Дальневосточного Сбербанка. Назначены советник председателя и руководитель направления «Корпоративно-инвестиционный бизнес».

Марина Перебейнус, занимавшая пост заместителя председателя по направлению «Корпоративно-инвестиционный бизнес», продолжит работу в должности советника председателя. Марина - лидер корпоративной культуры и лауреат конкурса «Лидеры Сбера».

Сергей Радюшкин возглавит блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Дальневосточного Сбербанка. До назначения на пост заместителя председателя он с 2018 года до настоящего момента руководил Приморским отделением Дальневосточного Сбербанка.

Сергей присоединился к команде Сбера в 2010 году и построил успешную карьеру: от должности кредитного инспектора до управляющего отделением. Благодаря Сергею и его команде Приморское отделение значительно усилило свои позиции.

На ВЭФ в 2022 году подписаны два важных социально-экономических соглашения: открытие «Школы 21» во Владивостоке за счет федерального и регионального бюджета и открытие «Союзмультфильм Парка».

Произошел запуск проекта по безналичной оплате в транспорте в 12 населенных пунктах Приморского края. На сегодняшний день по количеству транзакций Владивосток входит в топ-10 городов из 147, подключенных к транспортной системе в Сбере.

Сергей окончил Тихоокеанский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Успешно окончил корпоративные программы обучения: для руководителей в области цифровых технологий, LBS, «Сбербанк 500».

- Марина и Сергей - успешные и опытные руководители. Уверен, что их опыт и знания позволят командам успешно реализовать все стратегические задачи. Поздравляю с назначениями и желаю успехов! - сказал Андрей Черкашин, председатель Дальневосточного Сбербанка.