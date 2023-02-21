Почти полмиллиона при попытке купить путевку потерял житель Комсомольска-на-Амуре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жертвой мошенников стал 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре. Он хотел оплатить себе отдых, но потерял 496 тысяч рублей.

Как рассказал комсомольчанин полицейским, объявление об отдыхе он увидел в интернете. Мужчина позвонил по номеру и договорился о встрече с менеджером у себя дома. Чуть позже ему позвонили и сказали, что за путевку нужна предоплата - 100 тысяч рублей. Мужчина без сомнений перевел деньги. Но ему позвонили снова и заявили, что платеж не прошел, поэтому на этот раз перевести его нужно в двойном размере.

- Когда потерпевший выполнил перевод повторно, звонивший по-прежнему утверждал, что деньги не поступили, и попросил сделать это снова. Потерпевший вновь повторил перевод, после чего аферисты перестали выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Общая сумма переведенных средств составила 496 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция ищет преступников и напоминает, что стоит быть внимательнее и не переводить деньги незнакомцам.

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