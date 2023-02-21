Слет жен участников спецоперации прошел в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Около 170 жен, сестер, дочерей, матерей, отцов и других родственников мобилизованных хабаровчан собрались 19 февраля на слете семей участников СВО в Хабаровске. Он состоялся в Краевом центре образования.

Встречу организовало региональное правительство вместе с комитетами солдатских матерей и семей воинов Отечества. Здесь участники мероприятия смогли задать важные вопросы специалистам - психологам, врачам, сотрудникам банков и представителям правительства.

Здесь были семьи военных из Хабаровска, Нанайского, Бикинского и Хабаровского районов, района имени Лазо и других населенных пунктов края. Некоторые присоединились к мероприятию по видеосвязи.

Большая часть вопросов касалась выплат для мобилизованных. Власти отмечают: сейчас важно помочь всем, кто в этом нуждается.

- Сегодня очень важно, чтобы семьи мобилизованных ощущали постоянную поддержку. По распоряжению губернатора Михаила Дегтярева на территории региона установлены единовременные выплаты мобилизованным, для детей действуют льготы по школьному питанию и получению стипендии. В сельских поселениях семьям помогают с решением разных бытовых вопросов. Любая возникшая проблема решается оперативно, - рассказали в комитете солдатских матерей.

Спрашивали члены семей и о лечении и восстановлении раненых военных. Их бойцы проходят в военном госпитале. Региональный минздрав же готов оказывать необходимую помощь. А некоторые вопросы получилось решить на месте.

Подобные мероприятия будут проходить в крае снова - об этом попросили семьи мобилизованных.

В этот же день школьники Хабаровска провели акцию - ребята сделали «браслеты выживания». Это практичный аксессуар, который очень легко может превратиться в крепкую трехметровую веревку. Акция продолжается, и присоединиться к ней может любой желающий. Браслеты отправят в зону спецоперации с очередной партией гуманитарной помощи.

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