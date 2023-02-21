Строительство домов для расселения аварийного фонда заканчивается в Бикине Фото: Правительство Хабаровского края

В Бикине Хабаровского края подходит к концу строительство двух домов для расселения людей из аварийного жилья. Работа идет по нацпроекту «Жилье и городская среда», по этой же программе в городе обновляют систему водоснабжения. В Бикин выехала рабочая группа с министром ЖКХ Анжеликой Мироновой и проверила качество работ.

По закону, живущим в аварийных домах людям должны предоставить квартиры той же площади. Под программу расселения в Бикине попало около четырех тысяч квадратных метров аварийного жилья, а построено около семи тысяч. Это говорит о том, что горожане смогут существенно улучшить свои условия. К тому же, в новостройках есть все необходимое.

- Благодаря программе переселения граждан люди получают возможность переехать из аварийных, опасных для жизни бараков в современное комфортное жилье со всеми удобствами. При этом на месте старых деревянных строений, которые освободятся после расселения граждан, по федеральному закону могут появиться новые объекты, например, благоустроенные общественные территории. Пустовать земля здесь не будет, - сказала Анжелика Миронова, министр ЖКХ Хабаровского края.

Сейчас дома уже отделывают изнутри и устанавливают межкомнатные двери. Здания подключили к отоплению. Территорию рядом с ними благоустроят, здесь появятся спортивные и игровые площадки. Анжелика Миронова поручила уже сейчас выбирать для домов управляющую компанию.

Проверили специалисты и обновление системы водоснабжения. Планируется реконструировать устройства водозабора и водоочистки, построить новые станции и резервуары для чистой воды.

Для этих работ применяется метод горизонтального бурения – он лучше всего подходит для мест с плотной застройкой. Такие работы не вмешиваются в жизнь людей и не требуют замены асфальта, а, значит, экономят деньги.

Пока на место работ завозят грунт и прокладывают здесь трубы. Скоро привезут еще и железобетон для установки колодцев. По графику специалисты должны каждую неделю прокладывать по 880 метров труб. Когда потеплеет, работы ускорят – благо, что все необходимые материалы имеются, а техника работает. О ходе работ постоянно докладывают губернатору.

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