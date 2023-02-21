О работе медучреждений на праздниках рассказали в минздраве Хабаровского края Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Короткая рабочая неделя подходит к концу. Впереди хабаровчан ждет четыре выходных дня – с 23 по 26 февраля. В связи с этим в министерстве здравоохранения Хабаровского края рассказали, как будут работать медицинские организации в праздничные дни.

Сообщается, что отдыхать врачи будут 23 и 26 февраля. А 24 и 25 числа специалисты работают по графику субботы. Уточняется, что субботнее расписание у каждой организации может быть свое, поэтому хабаровчанам рекомендуют его смотреть заранее.

Например, поликлиника №10 по Тихоокеанской, 213, в субботу работает с 09:00 до 15:00. Флюорографический кабинет принимает по записи с 09:00 до 10:55 и с 11:20 до 12:45, а после 14:00 выдает результаты. Маммографический кабинет открыт с 09:00 до 13:00. Студенческая поликлиника по улице Бондаря, 4, по субботам принимает пациентов с 09:00 до 15:00.

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