Железные дороги Дальнего Востока будут модернизированы и улучшены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России рассказал о планах наладить новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном и странами Ближнего Востока. Для этого будут усилены и модернизированы ресурсы в том числе и Дальнего Востока России.

- Мы и дальше будем развивать этот коридор. В наших планах ускоренная модернизация восточного направления железных дорог, Транссиба и БАМа, наращивание возможностей Северного морского пути. Это не только дополнительные грузопотоки, но и основа для решения общенациональных задач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока, - сказал Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

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