На уловки мошенников чуть не попались три жительницы Комсомольска-на-Амуре Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Три жительницы Комсомольска-на-Амуре чуть не стали жертвами мошенников, но вовремя вспомнили о предупреждениях полиции. О том, что с ними случилось, они рассказали сотрудникам дежурной части.

Так, 70-летней пенсионерке позвонила незнакомка и представилась дочерью. Она сказала, что попала в ДТП, и чтобы на нее не завели дело, мать должна заплатить 800 тысяч рублей. Женщина бросила трубку и сразу обратилась в полицию.

Похожим образом мошенники пытались обмануть 85-летнюю пенсионерку. На этот раз ей позвонила «внучка» и тоже попросила 800 тысяч рублей за свое спасение. Женщина прервала разговор и обратилась в полицию. Она рассказала: не попасться на удочку аферистов ей помогли памятки, который дал участковый.

Третий случай был не похож на предыдущие. 40-летней комсомольчанке позвонили из службы безопасности банка и сказали, что ее счета пытаются взломать. Чтобы предотвратить это, нужно перевести на безопасный счет деньги. Сначала женщина поверила и даже оформила кредит на 538 тысяч, но вспомнила о предостережениях, когда деньги поступили на ее счет. Засомневавшись, она начала задавать уточняющий вопросы лжесотруднику и поняла, что имеет дело с мошенниками. Она закончила разговор и обратилась в полицию.

- По всем эпизодам заведены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению или покушение на преступление» и «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Полицейские предупреждают, что не нужно верить таким звонкам. Если вам звонит родственник, то перезвоните ему сами и уточните информацию. А во втором случае просто закончите разговор.

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