Эксперт о послании Президента РФ: безработица в Хабаровском крае остается на стабильно низком уровне

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин в обращении к Федеральному Собранию 21 февраля сказал, что безработица в России находится на уровне исторического минимума - 3,7 процентов. Хабаровский край же удерживает еще более низкий уровень по данному показателю.

В данный момент регион достиг исторического уровня безработицы среди населения. Такая ситуация сохраняется с сентября 2022 года благодаря работе краевых властей в этом направлении. Также в регионе действуют программы поддержки, благодаря которым жители региона могут устроиться на стабильную работу, а предприятия привлекать новых сотрудников в том числе из других регионов.

- Ситуация на рынке труда в Хабаровском крае на протяжении 10 лет до 2020 года сохранялась стабильной, ежегодно было снижение уровня безработицы. Уровень составлял 0,7 процентов. В 2020 году в связи с пандемией уровень безработицы вырос до 3,8 процентов. На начало 2022 года уровень безработицы начал снижаться. Снижение произошло в сентябре прошлого года – был исторический минимум 0,5 процентов - 3,9 тысяч человек. На сегодняшний день он составляет 0,6 процентов - в числовом измерении это 4,5 тысяч человек. Эта ситуация на сегодняшний сохраняется. Мы прогнозируем, что в течение года у нас будут держаться такие цифры, прокомментировала Инна Малинина, первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

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