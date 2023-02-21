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НовостиОбщество21 февраля 2023 12:01

Офицерам и сержантам из Хабаровского края будет оказана поддержка в карьере

Грамотных специалистов будут поощрять
Марина ГОНЧАРЕНКО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 21 февраля высказался о необходимости поддержки военнослужащих.

- Офицеры и сержанты, которые показали себя грамотными, современными и решительными командирами, таких очень-очень много, будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, направляться в военные вузы, академии, служить мощным кадровым резервом для вооруженных сил. И, безусловно, они должны быть востребованы на гражданке, в органах власти всех уровней, - сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что люди должны понимать, что Родина оценивает вклад военнослужащих в защиту Отечества.

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Полная стенограмма послания Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года

Сайт KP.RU публикует полную стенограмму послания Владимира Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года (подробнее)