Хабаровский судостроительный завод пойдет в число предприятий промышленного туризма Фото: ХСЗ

В рамках акселератора «Открытая промышленность» в Хабаровском крае развивается промышленный туризм. Сейчас в регионе разрабатывают программу экскурсий на предприятия, цель которых - повысить престиж рабочих профессий и увеличить турпоток в крае. В акселератор уже вошли 10 организаций, среди которых и Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ).

Накануне на предприятии состоялась экскурсия для студентов из краевой столицы и представителей туристических агентств. Посетили завод и сотрудники министерства туризма Хабаровского края. Гостей познакомили с моделями кораблей, которые были выпущены на ХСЗ с середины прошлого века до наших дней. Привлечение туристов - возможность для завода повысить интерес к собственной продукции, заинтересовать студентов как потенциальных кадров.

Напомним, в конце января 2023 года состоялась подобная экскурсия на трикотажную мини-фабрику «Буратино», где делают одежду для новорожденных и детей до трех лет. Предприятие также вошло в состав акселератора «Открытая промышленность».

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