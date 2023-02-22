Хабаровчан предупредили о возможных сбоях в работе телеканалов из-за солнца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители краевой столицы совсем скоро могут остаться без телевидения, правда, на короткое время. 24 февраля начинается сезонное явление - интерференция. Положение спутника над Хабаровским краем относительно солнца может создавать помехи, из-за которых ухудшается или полностью пропадает телесигнал.

- Кратковременные обрывы эфиров возможны с 24 февраля до 11 марта с 16:18 до 18:48. Неудобства будут продолжаться от нескольких секунд до 15 минут в сутки, - рассказали в администрации Хабаровска.

Жителям объяснили причины явления. Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. Если светило находится ровно позади спутника на одной линии с приемной станцией, спутниковые сигналы перебиваются более мощными - от Солнца. Все объекты располагаются на одной линии недолго, так как планета вращается вокруг своей оси. Как только спутник уходит из-под «солнечной засветки», сигнал стабилизируется.

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