Власти Амурска откроют приют для бездомных животных Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

15 февраля в администрации города прошло совещание, темой которого стала проблема уличных животных. По итогам встречи ее участники приняли несколько ключевых решений. В городе откроют приют для бездомных собак, а агрессивных животных начнут отлавливать. Также в городе создадут комиссию для привлечения безответственных хозяев питомцев к ответственности.

- В последнее время участились жалобы из-за агрессивных бездомных собак. Проблема, действительно, достигла точки кипения. Необходимо срочно принимать меры. Поэтому был принят ряд важных решений, - сказал Сергей Семенов, мэр Амурска.

Жителей города просят сообщать о случаях нападения уличных собак по номеру 8 (914) 219-67-17. Специалисты зафиксируют заявку, а после - отловят агрессивное животное и поместят его в питомник.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.