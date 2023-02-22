Власти Амурска откроют приют для бездомных животных
Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
15 февраля в администрации города прошло совещание, темой которого стала проблема уличных животных. По итогам встречи ее участники приняли несколько ключевых решений. В городе откроют приют для бездомных собак, а агрессивных животных начнут отлавливать. Также в городе создадут комиссию для привлечения безответственных хозяев питомцев к ответственности.
- В последнее время участились жалобы из-за агрессивных бездомных собак. Проблема, действительно, достигла точки кипения. Необходимо срочно принимать меры. Поэтому был принят ряд важных решений, - сказал Сергей Семенов, мэр Амурска.
Жителей города просят сообщать о случаях нападения уличных собак по номеру 8 (914) 219-67-17. Специалисты зафиксируют заявку, а после - отловят агрессивное животное и поместят его в питомник.
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