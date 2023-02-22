Девятилетний ребенок пострадал при аварии в Магадане Фото: УГИБДД по Магаданской области
21 февраля в Магадане произошло ДТП по вине 28-летнего водителя «Тойота Саксид», который сел за руль без прав. Поворачивая возле дома №25 на Транспортной, он не уступил дорогу «Тойоте Приус Альфа», проигнорировав правила. За рулем второй машины находился 58-летний мужчина.
- Иномарки столкнулись, из-за чего девятилетняя девочка, которая находилась в «Тойоте Саксид», получила травмы. Ребенка увезли в детскую больницу, - рассказали в УГИБДД по Магаданской области.
На место прибыли полицейские. Они проводят проверку, устанавливают все обстоятельства аварии и ее виновника.
Жителей города призывают соблюдать ПДД и не садиться за руль без прав. От этого зависят жизни и здоровье всех участников дорожного движения.
Напомним, на прошлой неделе вынесли приговор водителю, по вине которого погиб ребенок в ЕАО. Мужчина сел за руль пьяным и вылетел с дороги в кювет. Несовершеннолетний получил травмы, несовместимые с жизнью.
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