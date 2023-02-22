Фестиваль, посвященный сохранению родных языков, стартовал в Хабаровском крае Фото: минобрнауки Хабаровского края

В Центре образования в Хабаровске стартовал фестиваль «Сохраняя язык, приумножаем культурное наследие народов России». Он объединил в себе несколько проектов, которые призваны привлечь внимание жителей региона к проблемам сохранения и развития родных языков.

«Диалог культур народов Амура» - один из проектов фестиваля. В рамках конференции около 80 школьников и студентов из девяти районов края защитили свои работы и словарные статьи. Готовились к проекту ученики вместе с наставниками. В результате совместной работы в регионе появится уникальный мультисловарь, объединяющий русский и языки коренных народов Амура.

- Хабаровский край является исторической родиной проживания восьми коренных малочисленных народов, у каждого из которых свой родной язык: нанайский, нивхский, ульчский, эвенский, удэгейский, эвенкийский, негидальский, орочский. Фестиваль объединяет людей, неравнодушных к будущему родных языков, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

В рамках фестиваля участники посещают мастер-классы и знакомятся с национальными традициями, игрой на музыкальных инструментах, танцами и прочим. Фестиваль продлится до 28 февраля. За это время в мероприятии примут участие 50 регионов России.

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