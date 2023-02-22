Михаил Дегтярев: Хабаровский край уже приступил к исполнению решений Владимира Путина

Губернатор хабаровского края дал комментарий после обращения Президента к Совету Федерации Фото: скриншот из видео

21 февраля в прямом эфире президент России Владимир Путин выступил с обращением к Совету Федерации. Глава страны дал распоряжения ведомствам и структурам, которые им предстоит исполнить в 2023 году и в долгосрочной перспективе. Послание Владимира Путина прокомментировал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- У нас в крае и Хабаровск, и Комсомольск - развитые города, в которых есть крупные предприятия оборонного комплекса. По арендному жилью мы, конечно же, будем участвовать. 30% арендной ставки будем компенсировать из краевого бюджета. Оставшиеся деньги будут компенсировать правительство и госфонды. Для застройщиков мы уже обнулили налог на имущество. Мы на шаг впереди некоторых регионов в этом вопросе, - сказал Михаил Дегтярев.

Еще глава региона сказал, что в регионе уже реализуются крупнейшие логистические проекты. Есть и планы по строительству новых металлургических производств. Решение об их запуске будет приниматься совместно с Правительством России.

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