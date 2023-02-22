Получить разрешение на строительство станет проще в Хабаровском крае Фото: минэкономразвития Хабаровского края

В регионе состоялось заседание проектной группы под руководством министра экономического развития Хабаровского края Виктора Калашникова при участии строительных компаний, представителей местной власти, министерств и ведомств. Они обсудили вопрос прохождения разрешительных процедур на строительство объектов и способы оптимизации этого процесса.

- С сентября 2022 года не нужно получать порубочный билет и ордер на проведение земляных работ. Были сокращены сроки выдачи градостроительного плана земельного участка. Срок получения разрешения сократится в среднем на 25-35 дней, - сказал Олег Сутурин, министр строительства Хабаровского края.

Сократить время ожидания застройщиков помогли технологии и инструменты бережливого производства в рамках регионального инвестстандарта. Уже 13 услуг можно получить в цифровом формате, что также ускоряет процесс оформления бумаг.

- Еще хотелось бы получать информацию об инженерных изысканиях, градостроительном зонировании в режиме онлайн, безвозмездно и в любое удобное время, - сказал Александр Ляховенко, директор «СЗ «Талан-Регион-2».

Такая практика успешно применяется в Москве. Застройщики поддержали идею и отметили, что нужно перенимать положительный опыт у других регионов. Все предложения участников заседания были приняты во внимание. Идеи рассмотрят более детально и примут решение о том, стоит ли их внедрять в регионе.

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