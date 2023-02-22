Мужчину накажут за демонстрацию экстремистской символики в Биробиджане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские мониторили соцсети, когда увидели на странице жителя Биробиджана символы, относящиеся к экстремистским. Правоохранители побеседовали с 24-летним молодым человеком. Тот объяснил, что нашел картинку в Сети, она была в открытом доступе.

- За пропаганду и публичную демонстрацию символики экстремистских организаций составлен административный протокол. Материалы дела переданы в суд для дальнейших разбирательств, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Молодого человека могут арестовать на срок до 15 суток и назначить штраф до двух тысяч рублей.

В полиции также предупредили родителей подростков. Если экстремистскую символику демонстрирует несовершеннолетний старше 16 лет, ему грозит административка, в то время как опекунов привлекают к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

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