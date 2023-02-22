Победителей конкурса ТОС выберут в Хабаровске до 15 марта
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске закончился отбор проектов на конкурс территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Комиссия в этом году зарегистрировала 115 заявок, которые будут рассмотрены до 15 марта. Эксперты выберут победителей, список которых появится на сайте городской администрации.
- Представители ТОСов смогут ознакомиться с результатами конкурса приблизительно 20 марта. Уже в мае победители получат гранты на реализацию своих проектов, - рассказали в мэрии Хабаровска.
В 2023 году объединения в общей сложности получат 10 миллионов рублей. Число участников конкурса ежегодно растет. В сравнении с прошлым годом в городе увеличилось число ТОСов, соответственно, и заявок на получение грантов стало больше. В 2022-м их было 77, на 38 меньше, чем в этом году.
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