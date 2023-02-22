Хабаровский край будет развивать экономику по трем направлениям Фото: Иван МАКЕЕВ

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием к Совету Федерации. В своей речи глава государства отметил, что экономика страны оказалась куда устойчивей, чем думали на Западе. Несмотря на санкции, Россия выдержала удар и даже показала положительные изменения по некоторым направлениям. Владимир Путин поставил важную задачу перед всеми уровнями власти и регионами - вывести экономику на новые рубежи развития, подчеркнув важность развития Дальнего Востока.

- Президент дал важное напутствие предпринимателям: инвестировать в родную страну и создавать бизнес в России, работая на государство и его развитие. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дал поручения всему экономическому блоку по поддержке, развитию малого и среднего бизнеса на территории региона, поддержке инвестиционных проектов, - сказала Мария Авилова, первый зампред правительства края.

Экономический блок региона определил три ключевых сферы для дальнейшего развития. Это расширение технологических возможностей экономики, развитие промышленных кластеров и увеличение поддержки за счет инфраструктурных кредитов. Под давлением санкций регион показал рост индекса промышленного производства до 102,5 процента. За год грузооборот увеличился на 6,2 процента. Валовый региональный продукт перевалил за триллион рублей. На этом правительство края не останавливается и собирается улучшить эти показатели в 2023 году.

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