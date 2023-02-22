В Хабаровском крае выбрали лучшие организации, трудоустраивающие людей с инвалидностью Фото: комитет по труду и занятости населения Хабаровского края

Стали известны результаты Всероссийского рейтинга организаций, которые нанимали на работу участников чемпионата «Абилимпикс» в 2022 году. Несмотря на то, что было только три призовых места, их разделили между собой шесть компаний. Участников рейтинга оценивали по нескольким критериям - размер зарплаты работников с инвалидностью, соцпакет, программа наставничества для адаптации новых работников и другим.

- На первом месте оказались сразу три организации: Центр детского технического творчества Николаевска, хабаровский «Центр упаковки и печати» и компания «Леварс». На втором месте оказались Хабаровский промышленно-экономический техникум и Комсомольский авиационный завод имени Гагарина. Бронзу присвоили структурному подразделению РЖД - Горинской дистанции пути, - сказала Инна Малинина, и. о. председателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

Работодатели пытаются показать остальным, что наличие инвалидности у человека - не повод отказать ему в устройстве на работу. Часто такие люди имеют даже большую целеустремленность и более ответственны в исполнении своих обязанностей.

Напомним, в Хабаровском крае действует мера поддержки работодателей, которые нанимают людей с инвалидностью. Они могут подать заявку на получение гранта для обустройства рабочего места для сотрудника с ограниченными возможностями здоровья.

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