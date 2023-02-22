Права осужденного восстановили в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хабаровском крае сотрудники прокуратуры начали проверку после того, как к ним с жалобой обратился заключенный. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии №5, расположенной в Советской Гавани. Осужденный заявил, что работники колонии нарушают его права в области здравоохранения.
- Комсомольская-на-Амуре прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку. Установлено, что осужденному долгое время не проводили диагностические мероприятия, необходимые для направления его на медико-социальную экспертизу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Начальнику колонии прокурор внес представление. В итоге все нарушения устранили, все мероприятия, о которых просил осужденный, провели. Его направили на медико-социальную экспертизу. Виновника, работающего в медицинской части колонии, привлекли к дисциплинарной ответственности, уточняется на официальном сайте надзорного органа.
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