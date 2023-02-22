Прямой эфир по вопросам социальной догазификации прошел в Хабаровском крае
Фото: Центр управления регионом Хабаровского края
На официальных страницах правительства Хабаровского края прошел прямой эфир по вопросам социальной догазификации в регионе. На обращения жителей отвечал Андрей Уморин, и. о. замдиректора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Он рассказал, что собой представляет программа, и как ею воспользоваться.
В рамках догазификации жители региона могут заключить договор на подключение участка к газопроводу. Коммуникации прокладываются до границ частной территории за счет правительства. Воспользоваться предложением могут жители газифицированных населенных пунктов, которых в крае 27.
Много обращений поступило от жителей Эльбана. Люди интересовались, когда их поселок станет участником социальной программы.
- В программе догазификации работы в Эльбане запланированы на 2023 год. Подрядчики будут прокладывать газопровод за краевые деньги. Были предусмотрены средства на строительство газовых сетей первой и второй очереди. Возможность для этих двух очередей должна быть создана до отопительного сезона, - сказал Андрей Уморин.
Еще один волнующий вопрос, который задали спикеру, - куда обращаться, чтобы подключить газ в многоквартирном доме.
- У нас есть программа перевода многоквартирных жилых домов на сетевой газ. Она тоже финансируется за счет спецнадбавки. К сожалению, у нас много домов, которые газоснабжаются пропанбутаном. В год мы переводим два-три дома на газоснабжение, потому что этот процесс очень непростой.
По словам Андрея Уморина, большая вероятность того, что в регионе разработают отдельную программу для перевода негазифицированных домов на электроплиты.
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