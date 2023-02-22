Гнилые полы и кривые лестницы обнаружили в многоэтажке Хабаровска Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

В интернете появилась жалоба жителей дома 83А по улице Ленина в Хабаровске. Люди рассказали об ужасных условиях в нем. По их словам, управляющая компания на обращения не реагировала, и тогда им пришлось предать ситуацию огласке.

Информацию увидели сотрудники прокуратуры Центрального района. Они начали свою проверку.

- Управляющая компания не принимала меры к надлежащему содержанию общедомового имущества. У дома был разрушен фасад, имелись прогибы и просадки, деревянные полы в подъезде гнилые, а деревянные лестничные марши перекошены. Повреждены перила, в окнах нет стекол, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Районный прокурор внес руководителю управляющей компании представление. Против нее завели административное дело за нарушение правил по управлению многоквартирными домами.

Сейчас нарушения устраняются. Процесс находится на контроле надзорного органа.

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