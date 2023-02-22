Сергей Кравчук стал председателем Федерации бокса Хабаровского края Фото: Администрация Хабаровска

В Городском Дворце культуры прошла встреча представителей общественной организации «Федерация бокса Хабаровского края». Во время мероприятия объявили о новом назначении на пост главы федерации. Должность занял мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Боксеры региона достойно показали себя на соревнованиях всех уровней. Федерация Хабаровского края была признана лучшей среди всех регионов России. Она была отмечена федеральной организацией, краевая федерация получила благодарность и сертификат на полмиллиона рублей. Деньги предназначены на развитие бокса в регионе.

- Главное - не останавливаться на достигнутом, всегда ставить перед собой задачу быть первыми. Желаю вам только побед! - сказал в приветственной речи Сергей Кравчук.

Глава города наградил спортсменов и их тренеров благодарственными письмами. По словам мэра, власти оказывают большое внимание федерации, ее поддерживает и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, поэтому бокс в регионе будет активно развиваться и дальше.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.