За нарушение трудового закона оштрафовали главу поселка в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В Нанайском районе наказали главу сельского поселения. В прокуратуре Хабаровского края рассказали, что чиновник нарушал трудовое законодательство.

В надзорном органе решили проверить, как соблюдается закон в этой области, и нашли нарушения.

- Установлено, что администрация сельского поселения «Село Джари» при заключении трудовых договоров не указывала в них условия труда, конкретную дату выплаты заработной платы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В итоге главу привлекли к административной ответственности за оформление трудового договора не по правилам. Ему пришлось заплатить 10 тысяч рублей штрафа. Сейчас все нарушения устранены, уточнили в ведомстве.

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