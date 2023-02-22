Снег и легкий мороз ожидают Хабаровский край 23 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики обещают прекрасную зимнюю погоду в Хабаровске 23 февраля. В День защитника Отечества жителей краевой столицы порадует снег. Хотя осадки будут не очень интенсивными. Ветер юго-западный поднимется до 4-10 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от -14 до -16, а днем будет 5-7 градусов ниже ноля.

Прогноз погоды в Хабаровском крае на 23 февраля обещает небольшой снег во всех районах, кроме северных территорий. Скорость ветра будет достигать 2-10 метров в секунду. Местами порывы будут доходить до 14 метров.

На юге температура ночью будет варьироваться от -14 до -19 градусов. Днем потеплеет до 3-8 градусов мороза. В центральной части региона ночью будет от -15 до -28, а днем от -5 до -14. В северных районах ожидается от -14 до -34 ночью и от -6 до -18 днем.

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