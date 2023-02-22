Учреждения культуры и досуга отремонтируют в Хабаровском крае в 2023 году Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В 2023 году в Хабаровском крае отремонтируют несколько учреждений культуры. В порядок приведут развлекательные муниципальные заведения в Бикинском, Охотском и Солнечном районах. Также было выделено 100 миллионов рублей на восстановление детских школ искусств в Верхнебуреинском, Солнечном, Ульчском и Хабаровском районах. Еще 30 миллионов направят на создание модельных библиотек Хабаровске, Комсомольске, Чегдомыне и Амурском районе.

- Реализация нацпроекта «Культура» – одно из важных направлений работы регионального министерства. Благодаря этой программе жители даже самых удаленных населенных пунктов имеют доступ к произведениям, сохраняют духовную связь и развивают традиции Родины, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Напомним, в 2022 году по нацпроекту были восстановлены Дома культуры в селе Тулучи и поселке Тумнин. А в рамках регионального проекта «Доступная среда» были модернизированы три модельные библиотеки в Амурске, Бикине и Хабаровске. Из федерального бюджета на это было выделено 20 миллионов.

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