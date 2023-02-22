Мужчина погиб в пожаре в Магадане Фото: СУ СК России по Магаданской области

В пожаре в Магадане погиб мужчина. По факту его гибели завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Следственный комитет области начал проверку.

По информации пресс-службы ведомства, пожар случился 22 февраля в частном доме по улице Верхняя в областной столице. При тушении огня спасатели нашли обгоревшее тело мужчины. Он умер от отравления угарным газом.

- Пожары возникают в жилых домах и квартирах по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов (в том числе самодельных), перегрузки электросети и обычной человеческой неосторожности. Трагические последствия наступают, как правило, при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Магаданской области.

Поэтому в ведомстве напоминают о правилах пожарной безопасности. Не стоит использовать технику не по назначению, а уходя из квартиры, нужно проверять все бытовые приборы. Детей также не рекомендуется оставлять без присмотра. Специалисты советуют чаще с ними разговаривать на эту тему и выучить телефоны экстренных служб и правила поведения во время пожара.

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