Жертв становится все больше: хабаровчане массово переводят деньги мошенникам

Жители Хабаровска за день перевели около 800 тысяч рублей аферистам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки сразу пятеро хабаровчан попались на уловки мошенников. Несмотря на трубящие повсюду заголовки новостей и предостережения полиции, аферистам удается найти подход к жителям краевой столицы, заставляя их переводить десятки, сотни, а иногда и миллионы рублей незнакомым людям.

Очередной жертвой мошенников стал 46-летний житель Индустриального района. Ему позвонил мужчина и представился правоохранителем. Он сказал «жертве», что на его имя пытаются оформить заем, поэтому нужно взять встречный кредит и все деньги перевести на «безопасный счет». Хабаровчанин поверил незнакомцу, из-за чего потерял больше 200 тысяч рублей. В этот же день произошло еще два похожих случая. Аферисты украли у 110 и 385 тысяч рублей у других жителей краевой столицы.

- 26-летняя женщина, думая, что имеет дело с покупателем своего компьютера, перешла по ссылке, после чего с ее счета списалось 60 тысяч рублей. А водитель такси перевел все свои накопления мошенникам, считая, что выполняет курьерский заказ, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

В общей сложности аферисты смогли присвоить около 800 тысяч рублей только за один день. По всем случаям мошенничества полицейские завели уголовные дела. Виновникам может грозить до пяти лет лишения свободы.

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