В конкурсе выставочных проектов победил музей Комсомольска-на-Амуре Фото: Официальный сайт платформы "Артефакт"
Стали известны победители конкурса выставочных проектов среди музеев. В лучших организациях создадут мультимедиа-гиды с дополнительной реальностью.
- В 2023 году будет создано не менее 67 мультимедиа-гидов. Среди музеев-победителей – Музей изобразительных искусств города Комсомольска-на-Амуре, - рассказали в администрации города.
Чтобы воплотить проект, будут использовать цифровую платформу «Артефакт». Она и позволит учреждениям культуры создать виртуальных гидов. В музее изобразительных искусств гид будет рассказывать о 40 экспонатах из постоянных экспозиций.
Для того, чтобы воспользоваться таким гидом, достаточно будет скачать предложение и навести камеру смартфона на экспонат. Гид сможет показать новое: и авторские эскизы, и как выглядел экспонат до реставрации Здесь же можно прочитать статьи, или послушать их в аудио-формате.
Конкурс прошел по национальному проекту «Культура».
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