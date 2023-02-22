В конкурсе выставочных проектов победил музей Комсомольска-на-Амуре Фото: Официальный сайт платформы "Артефакт"

Стали известны победители конкурса выставочных проектов среди музеев. В лучших организациях создадут мультимедиа-гиды с дополнительной реальностью.

- В 2023 году будет создано не менее 67 мультимедиа-гидов. Среди музеев-победителей – Музей изобразительных искусств города Комсомольска-на-Амуре, - рассказали в администрации города.

Чтобы воплотить проект, будут использовать цифровую платформу «Артефакт». Она и позволит учреждениям культуры создать виртуальных гидов. В музее изобразительных искусств гид будет рассказывать о 40 экспонатах из постоянных экспозиций.

Для того, чтобы воспользоваться таким гидом, достаточно будет скачать предложение и навести камеру смартфона на экспонат. Гид сможет показать новое: и авторские эскизы, и как выглядел экспонат до реставрации Здесь же можно прочитать статьи, или послушать их в аудио-формате.

Конкурс прошел по национальному проекту «Культура».

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