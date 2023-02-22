Танцоры Хабаровска поборются за победу в хореографическом конкурсе «Энергия жизни» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске пройдет конкурс хореографического искусства «Энергия жизни». Прием заявок на участие начнется 7 марта и продлится до 28 числа. Побороться за победу смогут все желающие в возрасте от четырех до 35 лет включительно. Цель мероприятия – сделать популярней хореографическое искусство, найти и поддержать талантливых молодых людей и коллективы.

- Победителей будут выбирать в трех номинациях: современный, эстрадный и народный танец. В каждой из них определят лучших участников в четырех возрастных группах - младшей (4-7 лет), средней (8-11 лет), юношеской (12-15 лет) и старшей (16-35 лет), - рассказали в администрации Хабаровска.

Жюри будет оценивать выступления по многим критериям, в том числе за технику исполнения номера, артистизм, совершенство перевоплощения, зрелищность и прочее.

Сам конкурс пройдет в концертном зале Дома культуры молодежи на Световой, 9. Подать заявку можно по электронной почте dkmin@bk.ru.

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