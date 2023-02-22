Хабаровский производитель мебели откроет филиал во Владимирской области
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Во Владимирской области появится фабрика компании «Легко Мебель» из Хабаровска. Теперь предприятие будет производить детскую мебель в Судогодском районе.
- Этот инвестиционный проект реализуется при поддержке Агентства экономического развития Владимирской области. Новое производство появится в 2024 году в Головинском сельском поселении. Объем инвестиций – свыше 100 миллионов рублей, на предприятии планируется создать 40 рабочих мест, - рассказали в пресс-службе правительства Владимировской области.
Там же отметили, что хабаровская компания планирует выйти на рынок европейской части России. Предприятие выпускает разную детскую и подростковую мебель – кровати, шкафы, стеллажи, столы, полки и даже готовые комнаты. Владимирскую область организация решила выбрать из-за географического положения и расположенной рядом трассы М-7 «Волга».
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