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НовостиОбщество22 февраля 2023 7:05

Хабаровский производитель мебели откроет филиал во Владимирской области

Благодаря этому появится 40 рабочих мест
Василина ВАСИЛЬЕВА
Хабаровский производитель мебели откроет филиал во Владимирской области

Хабаровский производитель мебели откроет филиал во Владимирской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владимирской области появится фабрика компании «Легко Мебель» из Хабаровска. Теперь предприятие будет производить детскую мебель в Судогодском районе.

- Этот инвестиционный проект реализуется при поддержке Агентства экономического развития Владимирской области. Новое производство появится в 2024 году в Головинском сельском поселении. Объем инвестиций – свыше 100 миллионов рублей, на предприятии планируется создать 40 рабочих мест, - рассказали в пресс-службе правительства Владимировской области.

Там же отметили, что хабаровская компания планирует выйти на рынок европейской части России. Предприятие выпускает разную детскую и подростковую мебель – кровати, шкафы, стеллажи, столы, полки и даже готовые комнаты. Владимирскую область организация решила выбрать из-за географического положения и расположенной рядом трассы М-7 «Волга».

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