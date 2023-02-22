Форум «Архитекторы лета» пройдет в Хабаровском крае Фото: министерство образования Хабаровского края

В Хабаровском крае пройдет образовательный форум «Архитекторы лета». Он состоится с 22 по 25 марта в детском центре Созвездие». Это одно из самых крупных мероприятий в крае. На нем обсудят развитие детского отдыха и презентуют лучшие проекты.

- Для участия приглашают представителей оздоровительных загородных лагерей, городских лагерей с дневным пребыванием, советников по воспитанию, методистов, вожатых, педагогов допобразования, а также специалистов, курирующих вопросы занятости детей на каникулах. Они соберутся на одной площадке для обмена опытом, знаниями и идеями, - рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Четыре дня, что будет длиться форум, участники поработают по трем направлениям – мастерство, воспитание и здоровье. Во время него пройдут круглые столы, пленарное заседание, семинар по развитию и презентация молодежного проекта «Форум вожатых». Состоится и отборочный этап регионального чемпионата «Профессионалы» по направлению «Вожатская деятельность».

Также эксперты обсудят подготовку специалистов для организации детского отдыха, поделятся опытом по привлечению партнеров и реализации проектов.

Заявки для участия принимаются до 20 марта. Для этого нужно заполнить форму по ссылке.

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