Призером в Чемпионате по универсальному бою стал житель Магадана Фото: федерация по универсальному бою Магаданской области

«Бронзу» завоевал на Чемпионате и первенстве ДФО по универсальному бою магаданец Александр Дядюра. Об этом рассказали в Федерации универсального боя Магаданской области.

Дополнительным достижением для спортсмена и приятным бонусом стал приз, который ему вручили, - диплом.

- Мы гордимся успехом и целеустремленностью наших воспитанников! Александр, поздравляем, - сказали представители Федерации по универсальному бою Магаданской области.

Чемпионат состоялся с 10 по 12 февраля в Бурятии. Его посвятили памяти кавалера ордена мужества, старшего сержанта полиции Агвана-Жамсы Банзанова. Он погиб во время спецоперации на Украине, защищая Донбасс. Мероприятие открыли минутой молчания. В состязании приняли участие больше 200 спортсменов.

Универсальный бой сочетает в себе разные спортивные дисциплины – самбо, дзюдо, рукопашный бой и общефизические упражнения.

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