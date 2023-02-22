Мужчину осудят за попытку убийства знакомого в Хабаровске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хабаровске приговор выслушает 54-летний мужчина. Он обвиняется в покушении на убийство своего знакомого.
- Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Преступление произошло 17 июля прошлого года. Знакомый мужчины находился недалеко от жилых домов по улице Краснодарской. В этот момент к нему подошел «друг» и ударил его ножом в шею. Он пояснил, что сделал это из личной неприязни.
Пострадавшему удалось выжить – ему вовремя помогли врачи.
Уголовное дело направлено в суд. Там мужчине вынесут приговор.
Напомним, жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на пожизненное за убийства, разбой и мошенничество. 36-летний мужчина легко устранял тех, кто ему мешал, проворачивал денежные махинации и заставлял людей отдавать последние деньги.
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