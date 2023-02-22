Мужчину осудят за попытку убийства знакомого в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске приговор выслушает 54-летний мужчина. Он обвиняется в покушении на убийство своего знакомого.

- Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Преступление произошло 17 июля прошлого года. Знакомый мужчины находился недалеко от жилых домов по улице Краснодарской. В этот момент к нему подошел «друг» и ударил его ножом в шею. Он пояснил, что сделал это из личной неприязни.

Пострадавшему удалось выжить – ему вовремя помогли врачи.

Уголовное дело направлено в суд. Там мужчине вынесут приговор.

Напомним, жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на пожизненное за убийства, разбой и мошенничество. 36-летний мужчина легко устранял тех, кто ему мешал, проворачивал денежные махинации и заставлял людей отдавать последние деньги.

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